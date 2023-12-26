Если после начала боевых действий в Украине немецкая армия была голой, то на текущий момент она еще более голая. Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус так и не смог добиться обещанной "смены эпох", между тем немецкая армия страдает как от нехватки вооружения и кадров, так и от административных и политических проблем.

Как передает Day.Az, об этом пишет Focus.

Согласно рейтингам популярности среди немецких политиков, Писториус отлично справляется со своей работой, так как он любим многими, пишет Focus. Однако в действительности добиться "смены эпох", обещанной канцлером Олафом Шольцем, не удалось и при нем, утверждается в статье.

Авторы материала считают, что 100 миллиардов евро, которые были выделены на перевооружение немецкой армии, делу не помогли. Более того, если в начале боевых действий в Украине бундесвер был голым, то на сегодняшний день немецкая армия стала еще более голой, убеждены эксперты. Издание напоминает, что еще не так давно бытовало мнение, что в случае войны немецкого вооружения хватит на три дня боевых действий, теперь же речь идет о "паре часов".

Также среди других проблем немецкой армии авторы в публикации указывают дефицит кадров, который усугубляет демографическая ситуация в ФРГ, устаревшие методы вербовки новобранцев, а кроме того, подчеркивается, что минобороны не выработало стратегии освоения современных военных технологий. В этом отношении немецкая армия, как считают авторы статьи, отстает на десятилетия, а оснащение бундесвера происходит крайне медленно, и недавние реформы мало что изменили в этой области.

Признавая, что с приходом Писториуса качество политического руководства в бундесвере улучшилось, авторы статьи констатируют, что этого недостаточно для приведения немецкой армии в должный порядок.

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