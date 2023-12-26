Иран осудил действия Израиля, повлекшие смерть генерала КСИР в Сирии

Иран решительно осуждает действия Армии обороны Израиля на территории Сирии, в результате которых погиб иранский военный советник генерал Реза Мусави.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

"За время своего несчастного существования, постоянно отрицая и нарушая международные правила и нормы, сионистский режим [Государство Израиль] совершил множество различных преступлений, <...> вот он снова совершил трусливый террористический акт", - заявил представитель внешнеполитического ведомства. Кроме того, он отметил, что Иран оставляет за собой право принять необходимые ответные меры и отреагировать на действия Израиля в подходящее время и место.

25 декабря иранский генерал Реза Мусави погиб в результате атаки израильских ВВС в шиитском районе Сейида-Зейнаб на юге Дамаска. По его дому, в котором он в тот момент находился, было выпущено три ракеты.

Мусави координировал действия шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской правительственной армии. Он командовал операциями против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирийской пустыне, а также участвовал в сражениях с бандформированиями в Восточной Гуте и на западе Алеппо.

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