ЦРУ восстанавливает агентурную сеть в Китае

С тех пор, как Китай узнал о крупнейшей агентурной сети Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США внутри страны, американское шпионское агентство имеет очень плохое понимание внутренних дискуссий в КНР и все еще пытается завербовать новых агентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом неназванные источники сообщили The Wall Street Journal (WSJ).

Китай раскрыл около 20 агентов ЦРУ с 2010 по 2012 год, сообщала газета The New York Times в 2017 году.

Источники WSJ утверждают, что из-за потери своих шпионов администрация президента Джо Байдена до сих пор ничего не знает о намерениях председателя КНР Си Цзиньпина и его ближайшего окружения по ключевым вопросам безопасности, включая Тайвань.

При этом газета отмечает, что ЦРУ намерены приложить огромные усилия для укрепления своей шпионской сети, нацеленной на Китай. Это происходит на фоне более масштабного изменения американской политики безопасности, направленной к подготовке к возможному конфликту "великих держав" с Китаем и Россией.

В настоящее время США в основном следят за военным развертыванием Китая с помощью спутников-шпионов и перехватывающих устройств. Действия для разведчиков внутри Китая осложняются "оруэлловскими* системами наблюдения", говориться в статье WSJ.

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