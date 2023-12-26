В Китае снизилась роль ЦБ

Роль Центробанка в Китае становится второстепенной из-за усиления влияния Коммунистической партии Китая (КПК) на монетарную политику. Об этом сообщает The Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что часть полномочий Центробанка перешли к надзорному органу КПК. При этом признается, что на бирже роль банка по-прежнему ежедневно остается критически важной, однако в иерархии власти и влияния на экономику она уже меньше, чем у некоторых других банков, которые раньше им управлялись. Считается, что это снижает ценность китайского ЦБ как партнера по переговорам для международных игроков, стремящихся повлиять на финансовую политику Китая.

Причиной того, что китайский ЦБ оказался "задвинут на второй план", называют необходимость восстановления экономики Китая после кризиса, вызванного пандемией, а также продолжающегося долгового кризиса.

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