Литва готова отправить свои войска в Индо-Тихоокеанский регион

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что сейм страны утвердил мандат международных миссий на 2024 год, который предусматривает возможность отправки военнослужащих в Индо-Тихоокеанский регион. Он подчеркнул, что решение принято потому, что стратегические партнеры Литвы уделяют этому региону повышенное внимание, передает LRT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"... Государственный совет обороны согласился на участие Литвы в союзнических операциях в регионе, отправку туда до 10 солдат и гражданских служащих системы национальной обороны", - сказал Ландсбергис.

По его словам, в случае необходимости Литва готова принять участие в действующих миссиях международного сообщества или в возможных новых операциях в регионе.

До этого Габриелюс Ландсбергис призвал пересмотреть концепцию безопасности государства, которая была построена 30 лет назад, чтобы улучшить положение в этой сфере.

С его точки зрения, геополитическая архитектура, построенная после Холодной войны, рушится на глазах, но в Литве пока избегают разговора о возникших экзистенциальных угрозах. Ландсбергис также отметил возросшие угрозы восточному флангу НАТО, но затруднился ответить, будут ли они реализованы.

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