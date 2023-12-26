Полицейские окружили здание мэрии Еревана

Многократное повышение цен на услуги стало причиной проведения масштабных акций протестов в Ереване.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, оппозиционный блок "Мать Армения" 26 декабря организовал акцию протеста перед мэрией Еревана против инициативы о повышении годовой платы за парковку с 12000 драмов до 160 000 драмов (примерно до 400 долларов - ред.) в центре столицы.

К месту проведения акции стянуто большое число полицейских, которые окружили здание мэрии.

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