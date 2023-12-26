https://news.day.az/world/1625107.html Китай указал на неспособность односторонних санкций решить проблемы
Китай указал на неспособность односторонних санкций решить проблемы
Китай всегда выступает против односторонних санкций, поскольку они не помогут решить проблемы, а приведут к другим побочным эффектам. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Факты доказали, что санкции и давление не могут решить проблемы, а, наоборот, могут привести к побочным эффектам", - сказала дипломат.
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