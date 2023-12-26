В Египте сбили беспилотник

Беспилотник был сбит в районе курортного города Дахаб, расположенного на юго-востоке Синайского полуострова.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на очевидцев информировал, что некий объект был сбит в 2 км от берега. В небе над городом были слышны взрывы.

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