https://news.day.az/world/1625163.html В Египте сбили беспилотник - слышны взрывы
В Египте сбили беспилотник - слышны взрывы
Беспилотник был сбит в районе курортного города Дахаб, расположенного на юго-востоке Синайского полуострова.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ранее телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на очевидцев информировал, что некий объект был сбит в 2 км от берега. В небе над городом были слышны взрывы.
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