Си Цзиньпин призвал пресекать любые попытки Тайваня отделиться от Китая

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая с торжественной речью, посвященной 130-летней годовщине со дня рождения первого председателя и основателя КНР Мао Цзэдуна, призвал решительно пресекать любые попытки отделения Тайваня от Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, необходимо придерживаться общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, принципа "одного Китая" и "Консенсуса 1992 года". Председатель КНР добавил, что необходимо развивать отношения и способствовать мирному развитию между обеими сторонами Тайваньского пролива.

"Необходимо решительно препятствовать любым попыткам каких-либо сил отделить Тайвань от Китая", - заявил он.

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