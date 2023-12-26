В США рассказали о последствиях вражды Байдена и Маска

Компания SpaceX предпринимателя Илона Маска может внести огромный вклад в сферу освоения космоса, однако президент США Джо Байден препятствует продвижению бизнесмена из-за личной неприязни. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Hill.

"Перспектива того, что эта вражда сорвет возвращение США на Луну, представляет угрозу нацбезопасности. Либо президент сам прекратит свою травлю, либо его заставит это сделать конгресс, оппоненты президента на выборах 2024 года уделят этому должное внимание", - считает издание.

В статье говорится, что администрация Байдена и сам Байден даже не скрывают неприязни к Маску который открыто заявляет, что в 2024 году не отдаст свой голос действующему главе Белого дома. Так, Федеральная комиссия по связи даже отменила субсидии компании Starlink на обеспечение широкополосным интернетом сельских районов США. Обозреватели называют этот шаг "прямым доказательством субъективного преследования Маска со стороны администрации Байдена".

The Hill подчеркивает, что постоянные задержки, которые устраиваются компании SpaceX американскими властями, стопорят процесс освоения космоса и ставят Соединенные Штаты в проигрышную позицию в космической гонке с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

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