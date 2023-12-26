Профильный комитет парламента Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, решение принято на заседании во вторник.

Теперь документ будет вынесен на голосование Генассамблеи парламента в полном составе. Дата голосования по нему пока неизвестна, однако согласно регламенту рассмотрение возможно по истечении 48 часов со дня одобрения документа комиссией.

В пятницу турецкий парламент должен уйти на зимние каникулы. Пока неизвестно, состоится ли голосование в этом году или уже в январе, ориентировочно после 10 числа, сообщил ТАСС источник в политических кругах Турции.

Процесс ратификации в турецком меджлисе заявки на вступление Швеции в НАТО был начат в октябре.

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