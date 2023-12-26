ХАМАС заявило о получении им предложений по переговорам об обмене заложников

Радикальное палестинское движение ХАМАС получило от нескольких стран предложения, касающиеся организации переговоров с Израилем об обмене удерживаемых в Газе заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член руководства движения Усама Хамдан.

"В свете разговоров об инициативах и предложениях по переговорам для обмена заложников, подтверждаем следующее: <...> движение получило от нескольких стран [такие] инициативы и предложения <...>", - отметил Хамдан, слова которого приводятся в Telegram-канале ХАМАС.

Вместе с тем, он вновь подчеркнул, что приоритетом для движения остается "прекращение агрессии", развязанной против палестинского народа. При этом Хамдан уточнил, что палестинцы "ждут не временного перемирия", а "полного прекращения" боевых действий.

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