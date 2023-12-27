Турецкие спецслужбы уничтожили десятки обхектов террористов

Национальная разведывательная организация (MİT) Турции уничтожила около 50 объектов РПК в сирийских городах Айн аль-Араб, Камышлы и Амуда, где базировались члены данной террористической организации, передает Day.Az.

MİT установил, что военные, экономические и логистические объекты РПК действуют в районах Камышлы, Амуде и Айн аль-Араб в Сирии, маскируясь под гражданские учреждения.

Информация о местонахождении этих объектов была передана в центр.

Проанализировав информацию, MİT начал операцию и точными ударами уничтожил множество объектов инфраструктуры организации.

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