https://news.day.az/world/1625266.html Турецкие спецслужбы уничтожили десятки обхектов террористов
Турецкие спецслужбы уничтожили десятки обхектов террористов
Национальная разведывательная организация (MİT) Турции уничтожила около 50 объектов РПК в сирийских городах Айн аль-Араб, Камышлы и Амуда, где базировались члены данной террористической организации, передает Day.Az.
MİT установил, что военные, экономические и логистические объекты РПК действуют в районах Камышлы, Амуде и Айн аль-Араб в Сирии, маскируясь под гражданские учреждения.
Информация о местонахождении этих объектов была передана в центр.
Проанализировав информацию, MİT начал операцию и точными ударами уничтожил множество объектов инфраструктуры организации.
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