Авианосец ВМС США зашел на базу на греческом острове Крит

Американский атомный авианосец USS Gerald Ford, находящийся на патрулировании в Восточном Средиземноморье, во вторник зашел на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит, сообщил 6-й оперативный флот США, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Во флоте также сообщили, что в греческий порт Пирей зашел ракетный крейсер USS Normandy.

На минувшей неделе Пентагон сообщил о продлении пребывания авианосца в регионе на фоне палестино-израильского конфликта. Он находится в Средиземном море уже более семи месяцев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!