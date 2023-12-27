https://news.day.az/world/1625298.html Удачная охота турецких спецслужб - задержан разыскиваемый Интерполом преступник
Удачная охота турецких спецслужб - задержан разыскиваемый Интерполом преступник
Разыскиваемый по красному бюллетеню Интерпола был задержан в Стамбуле.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, глава организованной преступной группировки Эрик Шредер, объявленный Германией в розыск по красному бюллетеню Интерпола, был задержан во время операции "Kafes-25" в Стамбуле.
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