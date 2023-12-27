Армения заинтересована в покупке оружия и боеприпасов у Индии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "The National Interest" со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Индии.

По информации издания, армянская сторона заинтересована в подписании новых договоров о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и системах борьбы с ними, ракетах средней дальности типа "земля-воздух".

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