https://news.day.az/world/1625303.html Армения заинтересована в покупке оружия и боеприпасов у Индии - The National Interest
Армения заинтересована в покупке оружия и боеприпасов у Индии - The National Interest
Армения заинтересована в покупке оружия и боеприпасов у Индии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "The National Interest" со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Индии.
По информации издания, армянская сторона заинтересована в подписании новых договоров о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и системах борьбы с ними, ракетах средней дальности типа "земля-воздух".
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