В США призвали Байдена изменить политику в отношении Ирана

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Майк Вальц призвал администрацию Джо Байдена изменить курс в отношении Ирана, чтобы помочь Израилю искоренить радикализм в секторе Газа после окончания войны с ХАМАС. Как передает Day.Az, его слова приводит Fox News.

По словам Вальца, терроризм и радикализм будет возвращаться в палестинский анклав до тех пор, пока у Ирана достаточно денег.

"Самое большое, что администрация [Байдена] могла бы сделать, чтобы помочь Израилю, - это развернуть свою политику в отношении Ирана на 180 градусов, вернуться к максимальному давлению и иссушить его казну, которая подпитывает терроризм во всем регионе", - заявил Вальц.

Ранее сенатор США от Республиканской партии Билл Хагерти раскритиковал политику действующего президента Джо Байдена на Ближнем Востоке. Он отметил, что Вашингтон посылает "неоднозначные сигналы" Израилю и пытается "умиротворить" Иран.

До этого сообщалось, что президента США Джо Байдена подталкивают к нападению на Иран. Провокациями занимаются, в частности, сенатор Линдси Грэм и его бывший коллега Джозеф Либерман.

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