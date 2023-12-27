В США констатировали расширение конфликта на Ближнем Востоке

Удары Соединенных Штатов по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" на территории Ирана, а также нападения хуситов на торговые суда в Красном море расширяют конфликт в регионе Ближнего Востока. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

"Очевидно, что чем дольше война между Израилем и ХАМАС будет продолжаться с такой интенсивностью, тем более вероятно, что произойдет некоторая эскалация", - приводит агентство слова экс-чиновника США Аарона Дэвида Миллера.

Как следует из текста, число негосударственных военных группировок, непредсказуемость военных операций ЦАХАЛ и ответных действий Ирана затрудняют прогнозирование, какие инциденты могут привести к эскалации конфликта в регионе в дальнейшем.

До этого центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) нанесло удары по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке в ответ на многочисленные атаки на коалиционные силы в Ираке и Сирии.

Согласно информации Пентагона, с 17 октября войска США в Сирии и Ираке подверглись нападениям 66 раз. На сирийской территории находятся около 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс. Заместитель генерального секретаря ливанской шиитской партии "Хезболла" Наим Касем заявлял, что атаки на американские военные базы в Сирии и Ираке имеют очень большое значение для прекращения операции Израиля в секторе Газа.

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