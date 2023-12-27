Итоги саммита СНГ для Пашиняна

- этот клоун не меняется

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об итогах саммита СНГ для Пашиняна.

Day.Az представляет публикацию:

Неформальный саммит СНГ в Петербурге в этом году выдался каким-то особенно запоминающимся.

Особенно выделился Никол Пашинян. Судите сами: блистал знаниями языков, копался в телефоне на заседании, облизывался то на кого-то в зале, то на бедную женщину-экскурсовода, кепкой повыпендривался опять же. Продуктивно? Продуктивно!

А теперь отбросьте первый абзац этого текста. Кто смешит людей коверкая слова? Кто носит дурацкие кепки и ведет себя нарочито нелепо? Ну и корчит рожи конечно?

Верно, клоун. И кажется, у знаменитого клоуна-армянина Енгибарова появился достойный последователь.

Автор рисунка - HSF

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