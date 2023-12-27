Во Франции рассказали о худшем кошмаре Макрона

Победа главы фракции партии "Национальное объединение" в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен на президентских выборах в 2027 году станет кошмаром для действующего главы государства Эммануэля Макрона, считает сенатор Франсуа Патриа, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

По его словам, Макрон прекрасно знает, что победа Ле Пен приведет к осуждению его действий, так как французы обвинят нынешнего президента за создание условий для ее прихода к власти.

"Это его кошмар, поэтому я думаю, хотя он и не говорит об этом открыто, каждый день он видит свою работу в том, чтобы это предотвратить", - приводит издание Financial Times слова Патриа, имеющего тесные связи с Макроном.

Издание полагает, что возможность прихода Ле Пен к власти уже не кажется фантастической для многих во Франции. При этом Financial Times отмечает, что многое еще может измениться как внутри страны, так и за рубежом, что повлияет на преемственность, и приведет к появлению других кандидатов на пост главы государства.

FT отмечает, что Макрон испытывает трудности в управлении страной. Так, он больше не может навязывать свою законодательную программу, поскольку его альянсу не хватает голосов в парламенте. Кроме того, тяжелое состояние госфинансов страны означает, что у правительства меньше возможностей для решения проблем, как это было во время пандемии и энергетического кризиса. По данным FT, поддержка Макрона упала, а его союзники отказались комментировать будущее после 2027 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!