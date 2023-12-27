В США зафиксировали рост разочарования в способе избрания президента страны

В США выросло число разочарованных в политической системе граждан из-за сомнений в честности процесса праймериз и способе избрания президента, а также отстаивания политическими партиями интересов граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Associated Press (AP) на основе своего опроса.

"Чуть менее половины взрослого населения США - 46% - говорят, что они пессимистично относятся к способу избрания лидеров страны", - отмечается в материале издания.

Кроме того, одна треть республиканцев и порядка 45 процентов независимых избирателей заявили, что Республиканская партия США развивается в неправильном направлении. Аналогичным образом о Демократической партии США высказались порядка четверти демократов и 41 процента независимых.

Также опрос зафиксировал рост опасений среди сторонников обеих партий относительно выдвигаемых кандидатов. Как демократы, так и республиканцы не уверены в представлении их взглядов потенциальными кандидатами в президенты и их возможностями одержать победу на выборах.

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