Стало известно об ответе Швеции на процесс одобрения членства в НАТО от Турции

В ответ на начало процесса одобрения вступления Швеции в состав НАТО со стороны парламента Турции, Стокгольм снял с Анкары эмбарго на военный экспорт в области оборонной промышленности.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на замглавы турецкого МИД Бурака Акчапара сообщает газета Yeni Şafak.

"После того как парламентский комитет [турецкого парламента] принял предложение о членстве Швеции в НАТО, произошло привлекшее внимание развитие событий. Стало известно, что Швеция начала выдавать Турции экспортные лицензии в области оборонной промышленности после длительного эмбарго", - сообщает издание со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что Стокгольм наконец одобрил и завершил экспортные заявки, поданные турецкими компаниями в адрес своих шведских партнеров.

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