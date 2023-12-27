Нетаньяху назвал дерадикализацию условием для перемирия в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что мир с Палестиной возможен только при "демилитаризации и дерадикализации сектора Газа". Как передает Day.Az, по его мнению, высказанному в опубликованной на страницах газеты La Stampa статье, Израиль ведет "большую битву цивилизованного мира против варварства".

"[Радикальное палестинское движение] ХАМАС должно быть уничтожено. Газа демилитаризирована, а палестинское общество должно перестать быть радикальным. Это три условия для мира между Израилем и палестинскими соседями в Газе", - пишет он. Израильский премьер утверждает, что ХАМАС пользуется поддержкой Ирана, тогда как США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны поддерживают стремление Израиля "уничтожить эту террористическую организацию". Нетаньяху заверяет, что при достижении этой цели соблюдается международное право, хотя избегать жертв сложно, поскольку ХАМАС использует мирное население в качестве живого щита.

Демилитаризация Газы предполагает, как пишет Нетаньяху, установление временной зоны безопасности по всему периметру сектора, в том числе на границе с Египтом, чтобы не допускать контрабанду оружия. Нетаньяху обвиняет Палестинскую национальную администрацию в неспособности и нежелании способствовать нормализации ситуации.

Израильский премьер считает крайне важной трансформацию палестинского гражданского общества. "Оно должно быть нацелено на борьбу с терроризмом, а не его поддержку", - подчеркивает он.

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