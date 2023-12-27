В Турции оценили сроки ратификации членства Швеции в НАТО

Ратификация членства Швеции в НАТО парламентом Турции не будет быстрой, так как Анкара будет ждать шагов Соединенных Штатов по истребителям F-16.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом пишет Yeni Şafak.

По данным источников издания, Турция будет ждать шагов конгресса США по истребителям F-16 для полноправного одобрения членства Стокгольма в Североатлантическом альянсе.

Фуат Октай, председатель комитета по иностранным делам, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что этот вопрос "не перейдет быстро на стадию Генеральной Ассамблеи".

"Это будет не так быстро", - цитирует парламентария газета.

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