Запад должен уважать решение Сербии как государства и сербов как народа.

Как передает в среду Day.Az, об этом сказала представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"Период балансирования Запада должен закончиться. Если Сербия суверенное государство, признаваемое таковым Западом, то Запад должен уважать решение Сербии как государства и сербов как народа. Если Запад не уважает Сербию как суверенное государство и не уважает сербов и граждан Сербии как народ, тогда Запад должен отказаться от того, что для него демократия и свобода являются чем-то незыблемым. Поэтому балансирует не Сербия, а Запад, и балансирует очень опасно. Это манипулирование, это инсценировки уважения суверенитета государств", - сказала она.

Отметим, что в ночь на 25 декабря в Белграде начались массовые беспорядки. Сторонники оппозиции, блока "Сербия против насилия" не согласились с победой на выборах в городское собрание столицы коалиции, возглавляемой правящей партией. Президент Сербии Александр Вучич назвал протесты попыткой "уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия" и пообещал, что они не будут иметь никакого результата - ведь "власть сменяется только на выборах".

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