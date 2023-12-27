Полиция Чехии проверяет посты в соцсетях по подозрению в одобрении стрельбы в Праге

Полиция Чехии проверяет десятки постов в социальных сетях по подозрению в одобрении их авторами стрельбы, случившейся в четверг на философском факультете Карлова университета в Праге. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило новостное издание Seznam.cz.

Авторы таких сообщений, согласно порталу, также выступают с угрозами устроить очередную стрельбу в республике. Личности большинства злоумышленников установлены. Их действия подпадают под несколько статей УК, среди которых, в частности, "одобрение уголовного преступления".

21 декабря 24-летний студент Давид Козак открыл стрельбу из скорострельной винтовки на философском факультете Карлова университета в Праге. Жертвами стали 14 человек, 25 получили ранения. Преступник покончил с собой после появления полицейских.

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