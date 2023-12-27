Иран отверг выводы МАГАТЭ об увеличении темпов обогащения урана в республике

Власти Ирана отвергли выводы, представленные в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно которому исламская республика нарастила темпы обогащения урана до 60%, с 3 до 9 кг в месяц. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

"Мы не сделали ничего нового и ведем надзор за нашей текущей деятельностью, которая осуществляется в соответствии со всеми нормами и регламентами", - приводит слова главы иранского регулятора агентство Tasnim.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщило, что Иран нарастил темпы обогащения урана до 60%, с 3 до 9 кг в месяц. По данным МАГАТЭ, исламская республика начала наращивать темпы обогащения с конца ноября. Речь идет о двух ядерных объектах, которые располагаются в Натанзе и Фордо.

Согласно ноябрьскому докладу МАГАТЭ, с которым также ознакомилось агентство Reuters, исламская республика обладает достаточным количеством обогащенного до 60% урана, чтобы при дальнейшем обогащении его хватило для создания трех атомных бомб. По классификации МАГАТЭ, для производства ядерного оружия уран нужно обогатить до 90%, а для атомной бомбы "теоретически достаточно" около 42 кг материала.

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