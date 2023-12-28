В китайской армии проводятся чистки

Кампания председателя КНР Си Цзиньпина против коррупции в китайской армии затронула несколько десятков офицеров и чиновников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, такие данные распространила консалтинговая компания Cercius Group.

"На данный момент нам удалось выследить около 70 человек, которые пропали в рамках более широкого расследования в ракетных силах Народно-освободительной армии Китая (НОАК)", - уточнили в организации.

По информации компании, отстранить офицера от должности могут, опираясь на одни лишь сомнения главы Китая, независимо от фактической вины. Ожидается, что вся эта кампания серьезно повлияет на состояние командования НОАК и критически важной инфраструктуры войск.

До этого сообщалось, что в Китае сменили командующего военно-морскими силами. Председатель КНР и центрального военного совета Си Цзиньпин присвоил звание адмирала Ху Чжунмину, который встал на замену Дун Цзюня.

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