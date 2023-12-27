МИД РФ предупреждает Армению

Западу безразлично процветание Армении, для России же это имеет важнейшее значение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что прошедший год был очень непростым для многих стран, в том числе для Армении. По ее словам, в России заметили разные попытки втянуть Ереван в еще более опасные геополитические игры.

Захарова высказала мнение, что коллективный Запад использует чувства, историческую память, боль и страдания армян исключительно в собственных интересах.

Россия, в свою очередь, с учетом союзнического характера отношений с Арменией готова всячески содействовать миру, стабильности и процветанию этой страны, подытожила представитель МИД РФ.

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