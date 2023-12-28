В США испугались, что Китай использует ИИ для сбора данных об американцах

В США опасаются, что Китай использует искусственный интеллект (ИИ) для слежки за американцами в масштабах, которые "не были возможны никогда прежде". Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ФБР и другие ведомства полагают, что Китай может использовать ИИ для сбора и хранения данных на американцев в масштабах, которые не были возможны никогда прежде", - следует из текста.

Проблема за последний год встала настолько остро, что глава ФБР и главы разведок стран Запада провели в октябре встречу с представителями этой технологической области.

По данным WSJ, в Соединенных Штатах полагают, что китайские власти могут использовать собранные личные данные, чтобы вычислять американских шпионов, а также для слежки за чиновниками в Белом доме.

"Они работают над использованием ИИ для улучшения своих и без того масштабных хакерских операций, используя против нас наши собственные технологии", - приводит газета слова директора ФБР Кристофера Рэя.

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