Абдуллахиан провел встречу с Пашиняном

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az, об этом сообщил МИД Ирана.

Во встрече также принял участие посол Ирана в Армении.

Отметим, сегодня Абдуллахиан встретился с армянским коллегой в рамках визита в Ереван.

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