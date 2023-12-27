https://news.day.az/world/1625460.html Абдуллахиан провел встречу с Пашиняном
Абдуллахиан провел встречу с Пашиняном
Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как передает Day.Az, об этом сообщил МИД Ирана.
Во встрече также принял участие посол Ирана в Армении.
Отметим, сегодня Абдуллахиан встретился с армянским коллегой в рамках визита в Ереван.
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