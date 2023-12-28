Китайские экономисты ожидают замедления роста ВВП КНР

Темпы роста экономики КНР в следующем году замедлятся на фоне спада на рынке недвижимости и стагнации потребительских расходов, прогнозируют китайские эксперты, опрошенные Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Консенсус-прогноз 25 аналитиков предполагает увеличение ВВП КНР на 5,2% в текущем году и на 4,6% в следующем. Их прогнозы на 2024 год колеблются от 4,4% до 5%.

Эксперты отмечают, что рост ВВП в текущем году отсчитывается от довольно низкой базы 2022 года, когда в стране действовали ковидные ограничения. Факторы, отрицательно влиявшие на экономику КНР в 2023 году, в частности, ситуация в сфере недвижимости, несут в себе риски и на следующий год.

S&P Global Ratings прогнозирует повышение ВВП КНР на 4,6% в 2024 году, однако предупреждает, что в случае усиления спада в сфере недвижимости темпы роста могут составить лишь 2,9%.

"2023 год уже завершается, и последствия неблагоприятных событий в этой сфере проявятся гораздо сильнее в 2024 году, - отмечает Юнис Тань, возглавляющий направление кредитных рейтингов S&P в Азиатско-Тихоокеанском регионе. - Проблемы сферы недвижимости ограничивают рост экономики Китая, что, в свою очередь, ограничивает продажи недвижимости, и так по кругу".

"Коррекция в сфере недвижимости, вероятно, продолжится в 2024 году и будет сказываться на объемах инвестиций, потребительском доверии и госфинансах", - полагает экономист Julius Baer Софи Альтаматт.

Некоторые из опрошенных экспертов также отметили недостаток государственных стимулов как один из факторов, который может сдержать экономический рост КНР.

Аналитики ожидают, что юань будет постепенно укрепляться к доллару США в следующем году благодаря ожиданиям снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой.

Средний прогноз для пары на конец 2024 года составляет 7 юаней/$1, на конец 2025 года - 6,8 юаня/$1. По данным на 16:10 по Москве в пятницу пара торгуется на уровне 7,1474 юаня/$1.

Геополитические риски, в том числе напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина, также сказываются на прогнозах для китайской экономики.

Президентские выборы как на Тайване, так и в США в 2024 году могут иметь серьезные неблагоприятные последствия, отмечает аналитик Pictet Wealth Чэнь Дун.

Все это, вероятно, будет ограничивать интерес иностранных инвесторов к Китаю, причем это касается как прямых, так и портфельных инвестиций, заявил эксперт.

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