Правительство Израиля обсудило план Египта по урегулированию в секторе Газа

Военный кабинет Израиля в расширенном министерском составе обсудил инициативу Египта по остановке огня в секторе Газа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом обсуждения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации издания, в ходе совещания также состоялся брифинг спецгруппы по усилиям, прилагаемым для освобождения заложников и иным вопросам, связанным с урегулированием палестино-израильского конфликта.

По словам источников, власти Израиля едва ли согласятся со всеми условиями плана, предлагающего назначить представителей палестинского радикального движения ХАМАС управлять регионом. Но к обсуждению первого шага, состоящего из обмена израильских заложников на пленных палестинцев, Тель-Авив готов, заявил депутат Кнессета Дэнни Данон.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!