В Турции вырос размер минимальной заработной платы, передает Day.Az.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Ведат Ишикхан, минимальная заработная плата в стране с 1 января составит 17 002 турецких лиры ($579,38).

Отметим, что на данный момент минимальная заработная плата в стране составляет 11 402 лиры ($388,55 долларов).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!