https://news.day.az/world/1625549.html В Турции вырос размер минимальной заработной платы
В Турции вырос размер минимальной заработной платы
В Турции вырос размер минимальной заработной платы, передает Day.Az.
Как сообщил министр труда и социальной защиты Ведат Ишикхан, минимальная заработная плата в стране с 1 января составит 17 002 турецких лиры ($579,38).
Отметим, что на данный момент минимальная заработная плата в стране составляет 11 402 лиры ($388,55 долларов).
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