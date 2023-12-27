Израиль заявил о высокой готовности армии на границе с Ливаном

Части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с Ливаном находятся в состоянии "очень высокой готовности" и в случае необходимости должны быть готовы нанести удар, заявил начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в среду, 27 декабря, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Халеви в среду оценил ситуацию в Северном командовании ЦАХАЛ, а также утвердил планы действий. Начальник Генштаба отметил, что первоочередной задачей является возвращение в свои дома жителей севера страны, но на это требуется время.

"Сегодня мы утвердили планы для различных вариантов развития событий, мы должны быть готовы нанести удар, если потребуется. ЦАХАЛ и входящее в его состав Северное командование находятся в состоянии очень высокой готовности", - приводит слова Халеви армейская пресс-служба.

Он также отметил, что военная кампания до сих пор велась в верном направлении и очень тщательно и действовать подобным образом необходимо и впредь.

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