Крупнейший банк Франции заподозрили в отмывании денег

Крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрили в отмывании денег, речь идет о более 220 миллионов евро, происхождение которых сочли сомнительным. Об этом сообщило издание Monde, ссылаясь на данные столичной прокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Расследование проводилось в отношении филиала банка BNP Paribas компании BNP Paribas Securities Services и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited, им вменяют отмывание денежных средств при отягчающих обстоятельствах. Внимание сотрудников правоохранительных органов привлекло несколько операций, совершенных в период с 2019 по 2021 год TCR International Limited, отмечается, что в подозрительных транзакциях были задействованы граждане России и Украины.

TCR International ранее была упомянута в расследовании правительства США как организация, связанная с финансовыми сетями, которыми могли пользоваться ЧВК "Вагнер" и бизнесмен Евгений Пригожин, однако французские власти пока не смогли доказать эту связь.

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