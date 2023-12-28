Лидер КНДР призвал к активизации подготовки к войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во второй день IX пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи призвал активизировать усилия по подготовке к войне из-за "беспрецедентных" происков США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В заключительной речи на основе глубокого анализа серьезной военно-политической ситуации на Корейском полуострове, которая накалилась до предела из-за беспрецедентных происков США и их сателлитов против Республики, поставлены боевые задачи перед Народной Армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению усовершенствования подготовки к войне", - говорится в сообщении агентства.

Северокорейский лидер также пообещал "расширять и развивать отношения стратегического сотрудничества с антиимпериалистическими и самостоятельными странами" и "отважно вести антиимпериалистические совместные действия и совместную борьбу (...) в ответ на круто изменяющуюся международную политическую структуру".

Отмечается, что Ким Чен Ын также наметил направления работы для внешнеполитических отношений и отношений с Южной Кореей.

IX пленум центрального комитета Трудовой партии Кореи открылся 27 декабря. Его цель - рассмотреть итоги нынешнего года и разработать планы на 2024 год.

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