Армения пытается поменять союз с РФ на туманные обещания Запада

Ереван, поддавшись на уговоры Запада, пытается поменять союз с Москвой на туманные обещания. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года, передает Day.Az.

"К сожалению, официальный Ереван, поддавшись на уговоры западников, пытается переформатировать свою внешнеполитическую линию. Меняет проверенную временем союзническую связку с Москвой даже не на конкретную помощь Запада, а лишь на туманные посулы", - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что западные страны не стремятся принести мир и стабильность в Армению и в целом на Южный Кавказ, их задача потеснить Москву.

"Сейчас Армения сталкивается с целым рядом вызовов. Причем купировать их с помощью западных игроков не получится. США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в республику и в целом на Южный Кавказ", - отметил российский министр.

"Их задача совершенно иная - потеснить Москву и других регионалов", - добавил Лавров.

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