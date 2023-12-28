В Кыргызстане предотвращен теракт в храме

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана успешно предотвратили планируемый теракт, который члены "Исламского государства" намеревались совершить перед наступлением нового года.

Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр ГКНБ.

В ходе проводимых контртеррористических операций в городе Джалал-Абад были задержаны несовершеннолетние участники международной террористической организации "Исламское государство - Вилаят Хорасан". Они были завербованы через интернет и планировали разместить самодельное взрывное устройство возле главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также совершить нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы в этом же городе по указанию иностранных посредников.

ГКНБ подчеркнул, что благодаря оперативным действиям удалось предотвратить намеченные террористические акты и обезопасить жителей города. В настоящее время задержанные лица находятся под следствием, а правоохранительные органы продолжают свою работу по выявлению и пресечению действий террористических группировок.

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