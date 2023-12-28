Блинкен заявил о выделении Украине последнего в 2023 году пакета помощи

США выделили Украине военную помощь на $250 млн, это последний пакет поддержки в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

В пакет помощи вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, ракеты для РСЗО, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые средства и свыше 15 млн патронов для стрелкового оружия.

Блинкен добавил, что коалиция из более чем 50 стран продолжает оказывать "критически важную поддержку силам Украины". "Крайне важно, чтобы конгресс [США] действовал быстро, как можно быстрее, для продвижения наших интересов национальной безопасности, помогая Украине защитить себя и обеспечить свое будущее", - подчеркнул госсекретарь.

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