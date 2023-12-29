Портфель заказов крупных оборонных компаний близок к рекорду

Портфель заказов крупнейших мировых оборонных компаний близок к рекордно высокому уровню после роста более чем на 10% за последние два года на фоне растущей геополитической напряженности, включая конфликт в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Financial Times, основываясь на анализе 15 крупнейших производителей оружия.

По данным газеты, на конец 2022 года их совокупный объем невыполненных заказов достиг $777,6 млрд (двумя годами ранее этот показатель составлял $701,2 млрд). При этом за первые шесть месяцев этого года общий объем невыполненных заказов этих подрядчиков составил $764 млрд. FT отмечает, что правительства продолжают размещать заказы, так что объем работ увеличивается.

В перечень анализируемых изданием предприятий попали, в частности, американские Lockheed Martin, General Dynamics и Boeing, британская BAE systems, немецкая Rheinmetall и южнокорейская Hanwha Aerospace.

Согласно анализу FT, у последней зафиксирован самый большой рост новых заказов, при этом объем невыполненных заказов за два года вырос более чем в семь раз: с $2,4 млрд в 2020 году до $15,2 млрд в конце 2022 года. Этот крупнейший в Южной Корее производитель вооружений выпускает в том числе самоходный танк-гаубицу К-9. Компания "значительно выиграла от заказов", связанных с Украиной, в частности, из Польши, отмечает издание.

По данным Sipri, Южная Корея в 2022 году стала девятым по величине продавцом оружия в мире, поднявшись с 31-го места в начале тысячелетия.

Немецкий производитель танков Rheinmetall также стал "бенефициаром" после начала боевых действий в Украине, объем невыполненных заказов предприятия вырос почти вдвое: с $14,8 млрд в 2020 году до $27,9 млрд на конце прошлого. За шесть месяцев текущего года компания не выполнила заказов на $32,5 млрд.

FT пишет, что объем невыполненных заказов BAE Systems вырос с $61,8 млрд до $70,8 млрд в 2022 году благодаря новым заказам для существующих программ, включая подводные лодки, фрегаты и истребители. Объем невыполненных заказов британской компании достиг рекордных $84,2 млрд за первые шесть месяцев 2023-го.

Устойчивый спрос на вооружения стимулировал интерес инвесторов к сектору, сообщает газета. Глобальный индекс MSCI для акций отрасли вырос на 25% за последние 12 месяцев. Европейский индекс акций аэрокосмической и оборонной промышленности Stoxx вырос более чем вдвое за тот же период.

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