Трамп упрекнул Европу в недостаточной помощи Украине

Европе следует выделять больше средств для Украины, считает бывший американский лидер Дональд Трамп.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Just the News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Политик отметил, что Вашингтон тратит намного больше денег на помощь Киеву, чем европейские страны. Он призвал их "сравнять счет", подчеркнув, что в противном случае США не смогут продолжать поддерживать Украину.

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