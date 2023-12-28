Германия установила рекорд по экспорту оружия

Экспорт оружия из Германии в 2023 году достиг рекордных €11,71 млрд, что на 40% больше показателя за предыдущий год. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на ответ Министерства экономики ФРГ депутату Бундестага от партии "Левые" Севим Дагделен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Более трети суммы экспорта в 2023 году (€4,15 млрд) было направлено в Украину. Далее в списке импортеров германского оружия следуют Норвегия, Венгрия, Великобритания, США и Польша.

Значительный рост экспорта оружия наблюдается в Израиле - €323,2 млн, что в 10 раз превышает показатель 2022 года, отмечает DPA.

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