Новый президент Аргентины направил в Конгресс пакет реформ на сотни страниц

Президент Аргентины Хавьер Милей направил в Конгресс страны пакет реформ на сотни страниц, касающийся экономики и госуправления. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что Милей расширил свой подход шоковой терапии за пределы экономической политики и законопроект охватывает также множество аспектов государственного управления.

Проект реформ предполагает ряд мер, в том числе отмену первичных выборов в Аргентине и взимание платы за обучение в университетах, а также приватизацию 41 государственной компании и усиление полномочий президента в области экономической политики на протяжении всего его срока.

При этом проект реформ Милея должен столкнуться с сопротивлением в Конгрессе, где партия аргентинского лидера имеет меньшинство.

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