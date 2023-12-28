https://news.day.az/world/1625624.html На проармянского мэра Андре Сантини подали в суд - СКАНДАЛ ВО ФРАНЦИИ
На проармянского мэра Андре Сантини подали в суд - СКАНДАЛ ВО ФРАНЦИИ
Андре Сантини, проармянский мэр города Исси-ле-Мулино, стал фигурантом дела о сексуальных домогательствах.
Как передает Day.Az со слылкой на французские СМИ, на политика подали в суд из-за его недопустимых комментариев.
Отметим, что 83-летний политик известен своей ярой антиазербайджанской позицией и является большим другом армянской диаспоры во Франции, а также известен своей ярой поддержкой армянских нарративов в отношении Азербайджана.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре