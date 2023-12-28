На проармянского мэра Андре Сантини подали в суд

Андре Сантини, проармянский мэр города Исси-ле-Мулино, стал фигурантом дела о сексуальных домогательствах.

Как передает Day.Az со слылкой на французские СМИ, на политика подали в суд из-за его недопустимых комментариев.

Отметим, что 83-летний политик известен своей ярой антиазербайджанской позицией и является большим другом армянской диаспоры во Франции, а также известен своей ярой поддержкой армянских нарративов в отношении Азербайджана.

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