Российские активы стали камнем преткновения в отношениях США и ЕС

США предложили рабочим группам в рамках "Большой семерки" изучить способы конфискации замороженных российских активов на $300 млрд, этот вопрос обсудили в декабре министры и замминистров финансов G7.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом источники сообщили Financial Times.

По предложению американской стороны будут изучены правовые вопросы, связанные с конфискацией, методы применения таких мер и снижения рисков, а также пути, как самым оптимальным образом использовать деньги на помощь Украине.

США вместе с Канадой, Британией и Японией настроены подготовить варианты к потенциальной встрече лидеров 24 февраля 2024 года - к двухлетней годовщине начала полномасштабных боев в Украине. Остальные члены G7 - Германия, Франция, Италия - озвучили некоторые возражения и сочли необходимым тщательно изучить законность конфискаций российских активов до того, как решение будет принято. Несколько европейских министров призвали обеспечить высокую степень секретности при проработке этих мер.

Прорабатываются разные варианты: от прямой конфискации и траты активов российского Центробанка до использования доходов от замороженных активов или применения их в качестве залога для кредитов. Власти США публично пока не выражают поддержку варианту с конфискацией, однако в этом году в частном порядке в рамках "Большой семерки" был распространен документ, в котором конфискация замороженных активов называлась законной в качестве контрмеры, призванной побудить Россию прекратить военные действия, пишет FT.



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