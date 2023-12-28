https://news.day.az/world/1625654.html Ереван устроил неприятную беседу бывшим "чиновникам"-сепаратистам
Ереван устроил неприятную беседу бывшим "чиновникам"-сепаратистам
Бывших "чиновников" упраздненного сепаратистского режима в Карабахе вызывают в Службу национальной безопасности (СНБ) Армении.
Как сообщает Day.Az, об этом со ссылкой на источники пишут армянские СМИ.
По данным издания, проводятся беседы с этими лицами, заявившими о невозможности упразднения незаконного сепаратистского образования. Среди вызванных - "бывший госминистр" Артак Бегларян, "бывший советник лидера сепаратистского режима" Владимир Григорян, "вице-спикер парламента" Гагик Багунц.
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