Ереван устроил неприятную беседу бывшим "чиновникам"-сепаратистам

Бывших "чиновников" упраздненного сепаратистского режима в Карабахе вызывают в Службу национальной безопасности (СНБ) Армении.

Как сообщает Day.Az, об этом со ссылкой на источники пишут армянские СМИ.

По данным издания, проводятся беседы с этими лицами, заявившими о невозможности упразднения незаконного сепаратистского образования. Среди вызванных - "бывший госминистр" Артак Бегларян, "бывший советник лидера сепаратистского режима" Владимир Григорян, "вице-спикер парламента" Гагик Багунц.

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