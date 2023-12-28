Китай недоволен выходом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) отрицательно оценивается Китаем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

"Односторонний выход США из договора будет иметь отрицательное воздействие во многих аспектах. Китай выступает против одностороннего выхода США из ДРСМД", - сказал У Цянь.

28 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пошел на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как запрещенное этим документом оружие стало нужно США, в том числе против Китая.

По мнению министра, США "сломали" ДРСМД, выдвинув для этого выдуманный предлог. Когда ограничения стали мешать американским властям, они без колебаний от них избавились.

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