В Сербии обвинили спецслужбы Запада в организации протестов в Белграде

Протесты оппозиции в Сербии организовали спецслужбы Запада. В этом их обвинил лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"За этими протестами, без всякого сомнения, стоят западные спецслужбы. В этот раз Федеральная разведывательная служба Германии (BND) играет главную роль, но участвуют и американская, и британская, и французская разведки", - заявил он.

Лидер партии уточнил, что Белград долго медлил с решением о применении силы. "Нужно было вовремя это остановить. В центре города можете протестовать сколько угодно, но жизненно важные транспортные развязки нельзя ставить под угрозу, в этом случае применение силы оправданно", - объяснил он.

По словам Шешеля, данные провокации направлены на президента Сербии Александра Вучича. "Западные силы просто хотят таким образом вынудить Вучича отречься от Косово и Метохии, отказаться от поддержки Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и ввести санкции в отношении России. А это бы тогда означало конец и его карьеры", - констатировал политик.

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