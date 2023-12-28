Болгария присоединится к Шенгенской зоне в аэропортах и портах, соответствующее соглашение достигнуто между Веной и Софией. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил премьер-министр Болгарии Николай Денков, его слова приводит болгарское агентство BGNES.

"После долгих и сложных переговоров мы достигли принципиального соглашения с Австрией о приеме Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Вначале о воздушных и морских границах. Австрия взяла на себя обязательство продолжать переговоры по сухопутным границам", - заявил премьер Болгарии.

При этом дата о присоединении к Шенгену для воздушного и морского транспорта не уточняется.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!